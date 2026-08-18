На віддаленому індонезійському острові Ветар археологи знайшли кам’яну плиту з малюнком віком близько 4000 років. Вона стала першим відомим переносним зразком мистецтва, пов’язаного з австронезійською традицією наскельного живопису.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Плиту виявили під час розкопок у скельному укритті Хукнаур. На ній зберігся червоний малюнок із концентричних кіл та променів, схожих на сонячні. Подібні символи відомі на стінах печер і скель у Східній Індонезії та західній частині Тихого океану, однак переносних предметів із таким орнаментом раніше не знаходили.

Скільки років стародавній плиті

Радіовуглецевий аналіз археологічних шарів показав, що предмету приблизно 3900–4090 років. Саме в цей період австронезійські народи активно розселялися островами Південно-Східної Азії та долали великі відстані морем.

Професор Сью О’Коннор з Австралійського національного університету припускає, що переносні символи могли подорожувати разом із людьми та допомагати передавати уявлення про належність до певної групи, вірування й спільну ідентичність.

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Що могли означати загадкові символи

Схожі сонячні мотиви в пізніші історичні періоди наносили на човни та інші предмети. Вони могли виконувати роль оберегів або позначати належність до певної спільноти.

Особливо важливо, що плиту знайшли у докерамічному шарі. Це означає, що така художня традиція з’явилася на Ветарі ще до поширення кераміки, яку археологи часто використовують для відстеження австронезійського розселення.

Дослідники вважають, що перші переселенці приносили на нові острови не лише технології та речі, а й уже сформовані символи, вірування та уявлення про світ.