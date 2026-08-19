Українська акторка Олена Світлицька поділилася новою добіркою кадрів з Одеси. На частині фото разом із нею позує актор Тарас Цимбалюк.
В Instagram Світлицька опублікувала серію з 11 фото та відео й лаконічно підписала допис: «Odessa» та блакитне сердечко.
Олена показала спільні кадри з Цимбалюком
На одному зі знімків Світлицька та Цимбалюк їдуть разом в автомобілі. Акторка позує в джинсовому топі без бретелей і світлій кепці, а Тарас сидить за кермом у білій майці.
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Ще один кадр зроблений під час відпочинку біля моря. На чорно-білому фото Цимбалюк позує без футболки, а Світлицька лежить поруч у купальнику.
Які ще моменти з Одеси показала Світлицька
До добірки також увійшли морські пейзажі, захід сонця та кадри з відпочинку. На одному з фото акторка із заплющеними очима притулилася до Цимбалюка.
Серію Світлицька доповнила музикою, зокрема композиціями Come Back to Me гурту Jungle та Luna Алекса Серри й Джулії Ортіс.