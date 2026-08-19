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Олена Світлицька показала відпочинок із Тарасом Цимбалюком в Одесі

Автор: Денис Коротинський

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Українська акторка Олена Світлицька поділилася новою добіркою кадрів з Одеси. На частині фото разом із нею позує актор Тарас Цимбалюк.

В Instagram Світлицька опублікувала серію з 11 фото та відео й лаконічно підписала допис: «Odessa» та блакитне сердечко.

Олена показала спільні кадри з Цимбалюком

На одному зі знімків Світлицька та Цимбалюк їдуть разом в автомобілі. Акторка позує в джинсовому топі без бретелей і світлій кепці, а Тарас сидить за кермом у білій майці.

 

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Допис, поширений ОЛЕНА СВІТЛИЦЬКА (@olena_svitlytska)

Ще один кадр зроблений під час відпочинку біля моря. На чорно-білому фото Цимбалюк позує без футболки, а Світлицька лежить поруч у купальнику.

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Які ще моменти з Одеси показала Світлицька

До добірки також увійшли морські пейзажі, захід сонця та кадри з відпочинку. На одному з фото акторка із заплющеними очима притулилася до Цимбалюка.

Серію Світлицька доповнила музикою, зокрема композиціями Come Back to Me гурту Jungle та Luna Алекса Серри й Джулії Ортіс.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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