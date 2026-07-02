Жодного пограбування за 1000 років: у джунглях Мексики знайшли недоторкане місто майя

Глибоко в лісах мексиканського штату Кампече археологи дослідили стародавнє місто майя Окомтун. Понад тисячоліття воно залишалося прихованим під густою тропічною рослинністю, завдяки чому уникнуло мародерства та руйнувань. Як повідомляє Space Daily, на території пам’ятки науковці виявили високі піраміди, кам’яні колони, вівтарі та інші монументальні споруди.

Як шукали місто

Польові дослідження проходили в екологічній заповідній зоні Баламку, а очолював експедицію археолог Іван Шпрайц. Ця територія на центральному півострові Юкатан довгий час залишалася великою білою плямою на археологічних картах. Проте вчені були впевнені, що у давнину ці землі активно використовувалися.

Оскільки пересуватися заповідником пішки надзвичайно складно, науковці застосували технологію лідарного сканування (LiDAR). Вона дозволяє вимірювати поверхню землі з повітря, проникаючи крізь густий лісовий покрив. Знайшовши з повітря ознаки штучних змін рельєфу, експедиція подолала близько 60 кілометрів через суцільні хащі, щоб дістатися до руїн і розпочати наземне вивчення.

Що приховує Окомтун

Свою назву Окомтун місто отримало через велику кількість циліндричних кам’яних колон, розкиданих на його території. У перекладі з мови юкатекських майя це слово означає «кам’яна колона».

Монументальне ядро знайденого поселення вражає своїми масштабами — воно займає понад 50 гектарів. Під час обстеження археологи виявили:

три великі площі;

традиційний майданчик для гри в м’яч;

численні вівтарі та кам’яні колони;

акрополь діаметром близько 80 метрів.

Головною окрасою міста є піраміда, розташована на вершині акрополя. Її висота сягає приблизно 25 метрів над природним рельєфом. Неподалік від неї знайшли ще дві менші піраміди висотою близько 15 метрів.

Історична цінність та загадки минулого

Попередній аналіз знайденої кераміки вказує на те, що місто було густо заселене у пізньокласичний період майя — приблизно між 600 та 800 роками нашої ери. Це був час, коли центри майя активно зводили монументальні споруди, розвивали торгівлю та проводили складні ритуали.

Відкриття Окомтуна доводить, що структура поселень та інфраструктура майя були значно складнішими, ніж вважалося раніше. Подальші розкопки допоможуть науковцям краще зрозуміти політичний та демографічний занепад, який спіткав цивілізацію наприкінці класичного періоду. Майбутні дослідження мають дати відповіді на питання про те, як жителі цього величного міста організовували землеробство, водопостачання та які династичні зв’язки вони мали з іншими регіональними центрами майя.