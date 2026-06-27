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Ніколи не їжте цей овоч гарячим: лікарі попередили про приховану загрозу

Автор: Аліна Павленко

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Картопля залишається одним із найпопулярніших коренеплодів у щоденному раціоні, проте її часте споживання здатне суттєво порушити метаболізм. Цей крохмалистий овоч містить значно більше вуглеводів, ніж шпинат чи броколі, тому після потрапляння в організм він швидко розщеплюється, провокуючи різке підвищення рівня глюкози в крові.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell Health.

Глікемічний індекс різних сортів має колосальну різницю. Наприклад, картопля сорту Нікола демонструє помірний показник у 55 одиниць, тоді як популярні крахмалисті сорти на кшталт Рассет досягають критичної позначки 111.

Вплив термічної обробки на засвоєння цукру

Спосіб приготування повністю змінює хімічний склад овоча. Запікання або приготування в мікрохвильовій печі знижують глікемічне навантаження порівняно з традиційним варінням. Найефективнішим методом захисту організму є повне охолодження страви після її термічної обробки.

«Споживання охолодженої картоплі сприяє утворенню резистентного крохмалю, який не перетравлюється і дозволяє знизити рівень інсуліну вже за 15 хвилин після їжі», — зазначають дослідники.

Ризики розвитку діабету

Медики наголошують на прямій залежності між кількістю спожитого коренеплоду та ймовірністю виникнення діабету другого типу. Найбільшу загрозу становить картопля фрі.

Лише три додаткові порції смаженої картоплі на тиждень підвищують ризик захворювання на 20%. Звичайна заміна цієї страви на цільнозернові продукти зменшує небезпеку на 19%. Водночас вживання понад п’яти порцій фрі щотижня збільшує ризики на 27%.

Як правильно комбінувати продукти

Спеціалісти радять дорослим людям не перевищувати сувору добову норму у 100 грамів картоплі. Щоб додатково нейтралізувати негативний вплив вуглеводів, її необхідно завжди споживати разом із білковою їжею. Білок перетравлюється набагато повільніше, тому він ефективно гальмує всмоктування цукру. Додавання клітковини діє за аналогічним принципом, уповільнюючи абсорбцію вуглеводів та контролюючи обмін речовин.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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