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Люди зможуть жити до 190 років: учені назвали головну межу довголіття

Автор: Аліна Павленко

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Учені розрахували теоретичну межу тривалості людського життя. Навіть якщо медицина навчиться усувати майже всі прояви старіння, накопичення мутацій у ДНК усе одно поступово призведе до порушення роботи клітин і органів.

Про це повідомляє Daily Mail.

Дослідники зі Сколковського інституту науки і технологій створили модель старіння, у якій врахували лише соматичні мутації — випадкові помилки в ДНК, що виникають під час поділу клітин. Більшість із них нешкідливі, однак із роками вони накопичуються, погіршують роботу тканин і можуть спричиняти рак або відмову органів.

Скільки зможе прожити людина

За різними варіантами моделі, якщо всі інші механізми старіння вдасться контролювати, середня тривалість життя могла б становити від 146 до 194 років. В окремих випадках теоретичний максимум може бути значно вищим — до 627 років, однак це не прогноз і не означає, що люди зможуть досягти такого віку найближчим часом.

«Це не остаточний вирок, але соматичні мутації можуть стати критичними, якщо інші причини старіння буде подолано», — пояснив автор дослідження Дмитро Крюков.

Які органи старіють швидше

Клітини шкіри та печінки постійно оновлюються, тому можуть довше компенсувати пошкодження. Натомість клітини мозку й серця майже не замінюються, через що мутації накопичуються в них протягом усього життя. Дослідники вважають, що саме захист цих органів може стати одним із головних напрямів майбутньої медицини довголіття.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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