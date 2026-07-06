Оптимізм може бути одним із найважливіших чинників довголіття. Нові наукові дані свідчать, що люди з позитивним поглядом на життя мають більше шансів прожити значно довше за інших.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на ScienceAlert.

Приводом для обговорення стало 100-річчя відомого американського актора Діка Ван Дайка, який напередодні ювілею випустив книгу про секрети довголіття.

«Я ніколи не прокидаюся в поганому настрої», — розповів Ван Дайк.

Науковці зазначають, що його слова підтверджуються сучасними дослідженнями, які пов’язують оптимізм із більшою тривалістю життя.

Зокрема, тривале дослідження за участю черниць показало, що жінки, які в молодості описували своє життя більш позитивно, у середньому жили приблизно на десять років довше. Інше дослідження, опубліковане у 2019 році, засвідчило, що оптимісти мають більше шансів дожити до 85 років і старше, а їхня очікувана тривалість життя може бути приблизно на 15% більшою.

Вчені пояснюють, що позитивне мислення часто поєднується з міцними соціальними зв’язками, відчуттям сенсу життя та нижчим рівнем стресу. Майже 90-річне дослідження щастя також показало, що найкращим показником здорового старіння є не лише спадковість, а й задоволеність власним життям та якість стосунків із близькими людьми.

За оцінками науковців, приблизно 30% довголіття визначається генетикою, тоді як близько 70% залежать від способу життя.