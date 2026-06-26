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Лікарі зруйнували головний міф про засмагу: скільки насправді можна бути на сонці

Автор: Аліна Павленко

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Безпечної засмаги не існує, оскільки будь-яке потемніння шкіри є прямою ознакою серйозного пошкодження клітин ультрафіолетом. Для гарантованого отримання добової норми вітаміну D людині достатньо побути під прямими сонячними променями лише від 5 до 30 хвилин.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на портал Health.

Фахівці Американської академії дерматології повністю спростували популярний міф про необхідність тривалих сонячних ванн. Експерти наголошують, що нанесення сонцезахисного крему зовсім не блокує здатність організму безперешкодно синтезувати цей життєво необхідний вітамін.

Власникам смаглявої шкіри з великою кількістю захисного меланіну просто знадобиться трохи більше часу на свіжому повітрі. Проте годинами лежати на пляжі під палючим сонцем немає жодного медичного сенсу навіть для них.

Сонячне проміння завдає нищівної шкоди організму відразу після досягнення ультрафіолетовим індексом позначки 3 або вище. Невидиме випромінювання надзвичайно легко проникає навіть крізь щільні хмари, викликаючи сильні опіки та безповоротно руйнуючи здорові клітини епідермісу.

Наслідки безконтрольного перебування на відкритому повітрі завжди мають виражений накопичувальний ефект, який згодом призводить до появи глибоких зморшок або розвитку меланоми. Для надійного захисту обличчя медики вимагають щоденно наносити чайну ложку крему SPF 30, а для тіла знадобиться близько 30 мілілітрів засобу з обов’язковим оновленням кожні дві години.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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