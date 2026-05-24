Більше третини онкологічних захворювань у світі можна було б запобігти. За даними масштабного аналізу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), мільйони життів щороку можна врятувати завдяки зміні способу життя, своєчасній медичній профілактиці та зменшенню шкідливого впливу довкілля.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на журнал Nature Medicine.

Дослідники проаналізували глобальну статистику за 2022 рік, коли у світі було зареєстровано майже 19 мільйонів нових випадків раку. З’ясувалося, що близько 38% з них безпосередньо пов’язані з тридцятьма факторами ризику, на які людина здатна вплинути. Головними провокаторами хвороб виявилися куріння, зловживання алкоголем, зайва вага, малорухливий спосіб життя, забруднене повітря, надмірне ультрафіолетове випромінювання та різноманітні інфекції.

Абсолютним лідером серед причин виникнення пухлин залишається куріння — воно провокує 15% від усіх випадків раку у світі (а серед чоловіків цей показник сягає вражаючих 23%). На другому місці опинився алкоголь, який щороку стає причиною близько 700 тисяч нових діагнозів (3,2%). Разом ці дві згубні звички відповідають за майже половину всіх онкологічних захворювань, яким можна було б запобігти.

«Це перший глобальний аналіз, який комплексно оцінює вплив інфекцій, екології, професійних ризиків та способу життя на розвиток раку. Результати доводять, що ефективна профілактика вимагає цілеспрямованих політичних рішень та інвестицій в охорону здоров’я з урахуванням специфіки кожної групи населення», — наголошують автори дослідження.

Екологічні та інфекційні фактори також відіграють критичну роль, проте їхній вплив сильно залежить від географії. Наприклад, забруднення повітря викликає до 20% випадків раку легень серед чоловіків у Північній Африці та Західній Азії, і близько 15% серед жінок у Східній Азії. А небезпечні інфекції провокують близько 10% усіх нових пухлин на планеті.

Серед жінок найпоширенішим раком, якому можна запобігти, є рак шийки матки. Його викликає вірус папіломи людини (ВПЛ). Попри наявність високоефективної вакцини, рівень щеплень у багатьох регіонах світу залишається критично низьким. Натомість у чоловіків переважає рак шлунка, який часто провокується не лише курінням, а й інфекціями, пов’язаними з поганими санітарними умовами та відсутністю доступу до чистої питної води. Загалом саме рак легень, шлунка та шийки матки становлять майже половину всіх онкологічних випадків, яких можна було б уникнути.