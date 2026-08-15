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Брюс Вілліс відвідав весілля доньки: фото зворушило фанатів

Автор: Денис Коротинський

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Брюс Вілліс, який через тяжкий стан здоров’я майже не з’являється на публіці, відвідав весілля своєї молодшої доньки Таллули Вілліс. Новий знімок 71-річного актора з сімейного свята швидко привернув увагу його шанувальників.

Весілля Таллули Вілліс та музиканта Джастіна Ейсі відбулося 8 серпня. Приблизно через тиждень фотографії з церемонії з’явилися в Instagram Vogue.

Як виглядав Брюс Вілліс на весіллі доньки?

На одному зі знімків Таллула та її чоловік позують разом із Брюсом Віллісом. Актор був одягнений у сорочку, класичні штани та капелюх. Він обійняв доньку за плече, а іншою рукою потиснув руку зятю.

Саме ця фотографія викликала найбільше емоцій у шанувальників.

«Ох, Брюс теж був там. Особливий день для всіх, вітаємо», — написав один із користувачів.

Чому Брюс Вілліс рідко з’являється на публіці?

У 2022 році сім’я Вілліса оголосила про завершення його акторської кар’єри через афазію — порушення мовлення, пов’язане з ураженням мозку. Згодом у нього діагностували лобово-скроневу деменцію.

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Відтоді актор практично повністю відійшов від публічного життя, а його нові фотографії з’являються переважно після сімейних зустрічей.

Поруч із Віллісом залишається і його колишня дружина Демі Мур, з якою він має трьох дочок — Румер, Скаут і Таллулу.

«Ми завжди будемо сім’єю, просто в іншій формі. Я поруч, бо саме так чинять із людьми, яких люблять», — раніше говорила Мур про підтримку Вілліса та його нинішньої дружини Емми Гемінг.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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