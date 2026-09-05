Американська попдіва Кеті Перрі вперше відверто поділилася переживаннями щодо закінчення майже десятирічних стосунків із голлівудським актором Орландо Блумом. Попри те, що на сцені світового туру артистка демонструвала впевненість перед тисячами глядачів, поза увагою публіки вона переживала глибоку особисту кризу.

Про це розповідає видання Hola!

Розрив припав на розпал виснажливого гастрольного турне Lifetimes Tour, який охопив 91 виступ на п’яти континентах. Тоді співачка була змушена поєднувати новий статус самотньої матері, жорсткий робочий графік і холодну реакцію критиків на свій альбом.

«Це був, мабуть, найважчий період», — зізналася виконавиця журналістам.

Вона пригадала, що через постійні переїзди відчувала себе ізольованою від близьких людей і часто плакала на самоті, поки поруч не опинилися друзі, яких вона називає своїми «янголами».

Роман Перрі та Блума розпочався ще у 2016 році після знайомства на вечірці премії «Золотий глобус». Пара пережила тимчасову паузу, заручилася у 2019 році, а влітку 2020 року в них народилася донька Дейзі Дов. Попри спільне рішення поставити крапку, зірки зберегли теплі взаємини заради дитини.

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«Я повинна була відпустити це, щоб рухатися далі», — пояснила співачка своє рішення, додавши, що сприймає минулі стосунки як важливий життєвий урок.

Актор також підтвердив, що жодної ворожнечі між ними немає.

«Ми в порядку. У нас все буде чудово. Тільки любов», — зазначив Блум в ефірі програми Today.

Після завершення цього етапу життя артистки змінилося: під час зупинки туру в Монреалі вона познайомилася з колишнім прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Невдовзі закохані підтвердили роман, з’явившись разом на червоній доріжці фестивалю Трайбека. Тепер зірка називає політика коханням усього свого життя та впевнена, що справжні почуття прийшли саме тоді, коли вона наважилася повністю відпустити минуле.