Українська співачка Настя Каменських вперше відверто розповіла про виснажливі спроби стати матір’ю. Після кількох невдалих медичних процедур 39-річна артистка прийняла рішення остаточно закрити для себе тему материнства.

Своїм досвідом зірка поділилася в інтерв’ю для YouTube-каналу «Скажи Гордєєвій». Прикметно, що на розмову Каменських прийшла разом із Олексієм Потапенком (Потапом), незважаючи на публічні заяви про їхнє розлучення у 2026 році.

Співачка зізналася, що тривалий час перебувала під тиском суспільних стереотипів, проте зараз повністю змінила своє ставлення до народження дітей.

«Я не можу мати дітей. Навіть не так, я не можу мати дітей і я не хочу їх мати. Так було не завжди. Мені здавалося, що це нав’язана історія, що ти неповноцінна жінка, якщо у тебе немає дітей. І ця думка мене не лишала», — розповіла Каменських.

За час шлюбу з Потапом пара неодноразово намагалася зачати дитину, вдаючись до серйозних медичних втручань. За словами співачки, вона пройшла через чотири процедури екстракорпорального запліднення (ЕКО). Це стало надзвичайно важким випробуванням як для її фізичного стану, так і для психіки.

«У нас не виходило, я звернулася до спеціалістів, зробила чотири еко… І через це я постійно набирала вагу, а потім худла, адже це справжня бомба з гормонів, і чесно кажучи, психологічно як це витримала — я не розумію», — підкреслила артистка.

Нагадаємо, що в Олексія Потапенка є 18-річний син Андрій від попереднього шлюбу з продюсеркою Іриною Горовою. Колишнє подружжя розійшлося у 2014 році, проте юнак продовжує активно спілкуватися з обома батьками.

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