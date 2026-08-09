Британська акторка Джессі Кейв, яка зіграла Лаванду Браун у трьох фільмах про Гаррі Поттера, розповіла про несподіваний фінансовий успіх після реєстрації на OnlyFans. За її словами, лише за рік платформа принесла їй більше грошей, ніж уся попередня акторська кар’єра.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на The Times.

Скільки заробила Джессі Кейв

Кейв приєдналася до OnlyFans у 2025 році, коли зіткнулася з фінансовими проблемами та нестачею роботи в кіно. Підписка на її сторінку коштує шість доларів на місяць, а додатковий дохід акторка отримує від платних персональних повідомлень.

«За один рік я легко заробила більше, ніж за всю свою акторську кар’єру», — розповіла Кейв.

За словами акторки, одного разу лише протягом доби їй вдалося отримати близько 15 тисяч фунтів стерлінгів. Спочатку вона розраховувала заробити приблизно п’ять тисяч фунтів і залишити платформу через кілька місяців.

«Я думала, що зароблю п’ять тисяч, побуду там кілька місяців, і це дасть мені час зрозуміти, що робити далі. Але минуло вже понад півтора року, і це справді врятувало наше життя», — заявила акторка.

Кейв виховує чотирьох дітей. За її словами, перед створенням сторінки вона перебувала у складному фінансовому становищі після чергового невдалого акторського прослуховування. Звичайну роботу акторка також вважала проблемним варіантом через витрати на догляд за дітьми та власну впізнаваність.

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Який контент публікує зірка «Гаррі Поттера»

Джессі Кейв наголошує, що не публікує відвертих матеріалів. Основою її сторінки став дуже специфічний контент, присвячений довгому волоссю, який орієнтований на відповідну фетиш-аудиторію. Акторка залишається повністю одягненою, хоча використовує різні образи та іноді перевтілюється у свою героїню з «Гаррі Поттера».

«Моє правило — волосся є головним героєм. Саме так я це для себе пояснюю. Це буквально про волосся, його текстуру та фетиш. Це дуже, дуже вузька ніша», — пояснила Кейв.

Акторка визнає, що навколо OnlyFans існує певна стигма і частина людей автоматично сприймає присутність на платформі як створення порнографічного контенту. Водночас вона не шкодує про своє рішення і продовжує паралельно працювати в кіно, на телебаченні та театральній сцені.