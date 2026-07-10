Білі та жовті персики містять майже однакову кількість вітамінів, клітковини та мінералів, однак між ними все ж є кілька важливих відмінностей. Насамперед вони стосуються смаку, кольору та вмісту окремих антиоксидантів.

Про це повідомляє Verywell Health.

Чим відрізняються білі та жовті персики

Попри різний колір, обидва види персиків мають майже однакову поживну цінність. Один середній плід містить приблизно:

67 калорій;

14 г вуглеводів;

2 г клітковини;

1 г білка.

Також персики є джерелом вітамінів групи B, вітаміну Е, калію та інших корисних речовин.

Основна різниця полягає у смаку. Білі персики містять менше кислот, тому вони солодші, тоді як жовті мають більш насичений кисло-солодкий смак.

Які персики містять більше антиоксидантів

Жовті персики мають дещо вищий вміст бета-каротину — природного пігменту, який і надає плодам характерного жовтого кольору.

Після потрапляння в організм бета-каротин перетворюється на вітамін А, який необхідний для:

здоров’я очей;

нормальної роботи імунної системи;

підтримки шкіри;

росту та оновлення клітин.

Крім цього, жовті персики містять лютеїн, зеаксантин і бета-криптоксантин. Ці антиоксиданти можуть допомагати підтримувати здоров’я очей, кісток і знижувати ризик розвитку окремих хронічних захворювань.

Чим корисні білі персики

Білі персики також багаті на антиоксиданти, хоча їхній склад дещо відрізняється. Вони містять велику кількість флавоноїдів — рослинних сполук із протизапальними властивостями.

Флавоноїди можуть:

сприяти здоров’ю серця;

допомагати контролювати артеріальний тиск;

знижувати ризик утворення тромбів;

підтримувати роботу мозку;

зменшувати запальні процеси в організмі.

Які персики краще обрати

Експерти зазначають, що обидва різновиди є корисними для здоров’я, адже містять клітковину, вітаміни та велику кількість антиоксидантів.

Якщо потрібно збільшити споживання бета-каротину та вітаміну А, кращим вибором стануть жовті персики. Якщо ж ви віддаєте перевагу більш солодким плодам із м’якшим смаком, варто обрати білі.

У будь-якому разі регулярне вживання персиків допомагає підтримувати здоров’я організму завдяки антиоксидантам, які захищають клітини від ушкодження вільними радикалами та можуть знижувати ризик розвитку серцево-судинних, онкологічних і нейродегенеративних захворювань.