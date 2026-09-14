Здоров'я

Що буде з організмом, якщо їсти авокадо щодня: вчені назвали 4 зміни

Автор: Аліна Павленко

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Регулярне вживання авокадо допомагає зменшити запальні процеси в організмі, підтримує здоров’я серцево-судинної системи, покращує мікробіом кишківника та сприяє роботі мозку.

Про це повідомляє Verywell Health.

Авокадо вирізняється високим вмістом клітковини, корисних ненасичених жирів, а також вітамінів і мінералів, зокрема калію, фолатів та вітаміну K. Стандартна порція (близько половини плоду вагою 68 грамів) містить 80 калорій, 3,4 грама клітковини, 254 мг калію та лише 1 грам насичених жирів. Плід особливо багатий на олеїнову кислоту — мононенасичену жирну кислоту, характерну також для оливкової олії, яка знижує фактори ризику серцево-судинних хвороб.

Дослідження підтверджують низку конкретних позитивних ефектів для організму:

  • Зниження холестерину та захист судин: Заміна частини щоденних вуглеводів на половинку чи ціле авокадо допомагає суттєво знизити рівень «поганого» холестерину (ЛПНЩ) і тригліцеридів, а також покращує кровообіг.

  • Підтримка когнітивних функцій: Щоденне вживання плоду підвищує концентрацію лютеїну в крові, що позитивно впливає на зір, зорову пам’ять та загальну роботу мозку.

  • Зменшення внутрішніх запалень: Науковці встановили, що авокадо знижує рівень С-реактивного білка (маркера системного запалення в організмі), підвищені показники якого пов’язані з ризиком артриту, панкреатиту та серцевих патологій.

  • Здоров’я кишківника: Споживання одного плоду середнього розміру на день стимулює вироблення коротколанцюгових жирних кислот, які нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту та можуть позитивно впливати на регуляцію нейромедіаторів, що відповідають за настрій.

Крім того, корисні жири у складі авокадо посилюють засвоєння каротиноїдів із листової зелені та свіжих овочів.

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Водночас медики нагадують про протипоказання. Відмовитися від авокадо варто людям з алергією на цей плід, а також тим, хто має перехресну алергію на латекс чи пилок берези. Через високий вміст калію вживати продукт з обережністю слід пацієнтам із діагностованими захворюваннями нирок.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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