Щоденні звички та загальний стан здоров’я у зрілому віці мають вирішальне значення для збереження ясності розуму та пам’яті до глибокої старості. Нове масштабне дослідження показало, що контроль лише трьох поширених судинних факторів здатний подарувати людині до 13 додаткових років життя без старечого недоумства.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на науковий журнал Neurology.

Науковці вели спостереження за понад 12 тисячами учасників віком від 46 до 70 років протягом 26 років. Головну увагу дослідники зосередили на трьох ключових судинних чинниках ризику: палінні, високому кров’яному тиску та наявності діабету 2-го типу.

З’ясувалося, що добровольці, які не мали жодної з цих трьох проблем, прожили без деменції в середньому 30,1 року у проміжку між 55 та 95 роками. Натомість наявність однієї патології знижувала цей показник до 26,3 року, двох — до 21 року, а всіх трьох — скорочувала здоровий період до 17,5 років.

«У нашому дослідженні більша кількість цих факторів ризику в середньому віці була пов’язана з поступовим зменшенням кількості років, прожитих без деменції. Це різниця майже у 13 років між тими, хто не мав жодного фактора, і тими, у кого були всі три», — наголосив провідний автор роботи Цзяці Ху.

Фахівці пояснюють, що куріння звужує судини мозку, гіпертонія травмує їхні стінки надмірним напором крові, а діабет провокує появу жорстких бляшок. Разом ці процеси позбавляють клітини мозку кисню задовго до перших явних проявів хвороби.

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«Середній вік — це важливе вікно, оскільки судинні ушкодження можуть накопичуватися десятиліттями до того, як деменція стане помітною», — пояснив науковець.

Медики наголошують, що навіть за наявності підвищеного тиску чи діабету ситуацію можна виправити, якщо тримати хвороби під контролем медикаментів, дотримуватися збалансованого харчування та відмовитися від тютюну.