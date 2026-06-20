З настанням теплих літніх днів відпочинок на власному подвір’ї або дачі може бути легко зіпсований через небезпечних кровосисних сусідів. Ці паразити непомітно ховаються у траві чи на гілках дерев, очікуючи на свою жертву, а пік їхньої підступної діяльності традиційно припадає саме на перший місяць літа.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Southern Living.

Життєвий цикл цих небезпечних шкідників активізується ще на початку весняного потепління. Найбільшу загрозу вони становлять у період із червня по серпень, проте за умов м’якого клімату можуть бути активними аж до пізньої осені. Важливо розуміти, що кліщі не вміють літати чи високо стрибати. Вони використовують тактику пасивного полювання, завмираючи на високих рослинах, щоб вчасно зачепитися за людину чи тварину. Таке сусідство є вкрай небажаним, оскільки через укус у кров можуть потрапити збудники серйозних бактеріальних та вірусних інфекцій.

Які місця найбільше приваблюють шкідників

Перед тим як розпочинати активну боротьбу, необхідно зрозуміти, чому комахи обрали саме ваш сад. Зазвичай їх приваблюють такі локації:

Вогкі та тінисті зони. Ділянки, де постійно застоюється волога і куди майже не потрапляє сонце, є ідеальним середовищем для розмноження не лише кліщів, а й комарів.

Високі хащі та некошена трава. Бур’яни, плющ та густий ґрунтовий покрив слугують для паразитів надійним та прохолодним укриттям.

Залишки садового сміття. Складені на купу старі гілки, зрізана трава чи дрова часто стають безпечною домівкою для комах.

Як очистити ділянку та захистити свій газон

Щоб зробити свою територію абсолютно непривабливою для кліщів, необов’язково одразу застосовувати агресивну хімію. Достатньо запровадити кілька корисних звичок з догляду за двором:

Систематично косіть траву. Короткий газон позбавляє комах можливості вилізти на достатню висоту, щоб непомітно перебратися на нового господаря.

Проводьте санітарну обрізку насаджень. Видалення зайвих гілок на деревах та проріджування кущів знищує густу тінь, яку так люблять ці паразити.

Вчасно прибирайте опале листя. Осіннє прибирання є критично важливим, адже саме під шаром старого листя кліщі найчастіше влаштовуються на тривалу зимівлю.

Систематичне дотримання цих простих правил догляду за присадибною ділянкою дозволить вам надійно захистити свій простір від непроханих гостей. Завдяки чистоті та правильному плануванню ландшафту ви зможете спокійно насолоджуватися відпочинком на природі, не хвилюючись про власну безпеку та здоров’я своїх рідних.