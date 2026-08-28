Відомий український телеведучий та шоумен Андрій Джеджула пояснив, чому більше не прагне ділитися подробицями приватного життя та ретельно приховує обличчя своєї нової обраниці від публіки.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на інтерв’ю артиста виданню BLIK.ua.

Шоумен підкреслив, що досяг віку, коли зникла потреба щось доводити суспільству, а головним пріоритетом став душевний спокій коханої людини.

«В Біблії написано, що не треба розкидати перлини перед свинями. Я вже в тому віці, коли не маю нікому нічого доводити. Це моє особисте життя. Я бережу психічну систему, емоційний стан моєї дружини. Звичайно, настане момент, коли я повністю, повноцінно покажу свою дружину», — зазначив ведучий.

Джеджула також зізнався, що за останній час зазнав значної внутрішньої трансформації. Багато речей, які раніше здавалися важливими, втратили для нього будь-який сенс, водночас непохитною залишилася лише любов до професійної діяльності, родини, дітей та Бога.

«Дуже багато речей, які змінилися і не мають сенсу більше для мене. Не змінилася любов до професії, моєї родини, дітей, Бога. А є те, що я б підкоригував. Одне з цього – це публічність. Занадто багато інформації для людей, яким не обов’язково все це показувати», — підсумував шоумен.