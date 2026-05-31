Близько 350 000 років тому в Новій Зеландії сталося одне з найпотужніших вивержень в історії Землі — супервиверження Вакамару. Науковці реконструювали хронологію цієї катастрофи, яка викинула об’єм вулканічного матеріалу, достатній для покриття всієї території країни дев’ятиметровим шаром уламків.

Механіка супервиверження

Виверження розпочалося з контакту магми з великим озером, що розташовувалося в центрі Північного острова. Це спровокувало надзвичайно потужні вибухи через взаємодію розпеченої породи з водою. Згодом озеро було повністю знищене та засипане, і система перейшла у “суху” фазу вулканізму. Під землею катастрофа запустила каскадну реакцію: замість одного резервуара одночасно вивергалися щонайменше п’ять окремих магматичних тіл.

Масштаби катастрофи

Супервиверження Вакамару класифікується максимальними 8 балами за Індексом вулканічної експлозивності (VEI). Аналіз наслідків катастрофи свідчить про наступне:

Було вивільнено близько 2300 кубічних кілометрів вулканічного матеріалу.

Більша частина Північного острова вкрилася шаром попелу товщиною понад 30 сантиметрів, а території поблизу епіцентру опинилися під 4,5-метровим шаром.

Вулканічний попіл досяг архіпелагу Чатем, розташованого за 800 кілометрів від джерела виверження.

Гарячі пірокластичні потоки залишили після себе поклади щільних вулканічних порід товщиною у сотні метрів у регіонах Вакамару та Кінг Кантрі.

Реконструкція подій

Для відтворення хронології вулканологи проаналізували хімічний склад уламків вулканічного скла. Зразки були зібрані з понад 30 різних локацій у Новій Зеландії та південній частині Тихого океану. Хімічна сигнатура скла працює як аналог ДНК у криміналістиці, дозволяючи точно встановити приналежність розсіяних на великі відстані відкладень до одного конкретного виверження.

Дослідження вулканічної зони Таупо, яка досі залишається однією з найактивніших на планеті, допомагає зрозуміти механіку накопичення магми та підготуватися до можливих майбутніх вивержень.