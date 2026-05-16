ЗСУ звільнили Одрадне на Харківщині: Трегубов розповів про ситуацію на напрямку

Сили оборони України успішно вибили російських загарбників із селища Одрадне Харківської області та прилеглих до нього територій. Окупаційні війська стрімко втрачають позиції на Великобурлуцькому напрямку, відступаючи ближче до власного кордону.

Знищення зони контролю РФ

Як пояснив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, ще у 2025 році росіянам вдалося просунутися на цьому напрямку та створити невелику зону контролю глибиною близько чотирьох кілометрів. Однак зараз ця буферна смуга стрімко зникає під тиском українських захисників.

«Зараз ця смуга пересувається у зворотній бік до російського кордону і фактично ліквідується. У районі двох селищ вона вже знищена. Одне велике селище контролюється росіянами. В інших планах вони вже підійшли до власного кордону. Тому приємно те, що фактично на один напрямок окупації потрохи стає менше», — зазначив Віктор Трегубов.

Як звільняли Одрадне

За даними 129-ї окремої важкої механізованої бригади, чиї бійці виконували завдання, окупантів вдалося вибити з добре укріплених лісосмуг та опорних пунктів. Успіх операції забезпечила злагоджена робота штурмових підрозділів, артилерії та операторів дронів, які філігранно виявляли та знищували живу силу ворога.

Провал планів РФ та глибокі удари

Згідно з аналітикою ISW, російські війська безуспішно намагалися просунутися з боку Бєлгородської області, щоб взяти Харків у межі артилерійської досяжності, але їхні плани повністю провалилися. До того ж, як наголосив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко, ЗСУ значно розширили свої ударні можливості. Тепер українські безпілотники здатні ефективно нищити військові об’єкти в тилу ворога на глибині до 200 кілометрів, успішно доповнюючи радіус дії західної зброї.