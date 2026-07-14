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Скільки росіян гине на Донеччині: Сирський повідомив нові дані

Автор: Гончаренко Людмила

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Російська армія зазнає значних втрат під час наступальних дій на Донеччині. За словами головнокомандувача ЗСУ, для захоплення одного квадратного кілометра української території окупанти втрачають понад 400 військових.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Telegram-канал Олександра Сирського.

Росія платить високу ціну за просування

Головнокомандувач ЗСУ розповів про ситуацію під час зустрічі з командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

«Українські воїни докладають всіх зусиль, щоб зробити кожен крок ворога максимально дорогим і виснажливим. До прикладу, в Донецькій області російська армія втрачає понад 400 солдатів, щоб захопити 1 квадратний кілометр території», — наголосив Сирський.

За його словами, Сили оборони продовжують активну оборону та прагнуть перехопити стратегічну ініціативу на полі бою.

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Сирський також повідомив, що українські військові завдають ударів по об’єктах російського військово-промислового комплексу на відстані до 2 тисяч кілометрів, а в межах програми Middle Strike знищують логістичні об’єкти противника за 200–300 кілометрів від лінії фронту.

Окремо головнокомандувач наголосив на потребі України в додаткових засобах протиповітряної оборони. Він позитивно оцінив заяву президента США Дональда Трампа щодо можливого надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot, зазначивши, що це разом із реалізацією пріоритетних потреб України може посилити стримування Росії та наблизити її до переговорів.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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