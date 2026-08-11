Щосерпня нічне небо перетворюється на арену для одного з найвидовищніших астрономічних шоу — метеорного потоку Персеїди. Цьогоріч період їхньої активності загалом триває з 17 липня до 24 серпня, але справжній пік, коли можна буде побачити найбільшу кількість космічних спалахів, припадає саме на ніч із 12 на 13 серпня.

Важливо! У 2026 році зорепад пройде за ідеальних умов — фаза молодика зробить небо максимально темним, дозволяючи побачити до 100 метеорів на годину.

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Природа явища та унікальні астрономічні збіги

Попри романтичну народну назву, справжні зірки з неба не падають. Персеїди — це дрібні частинки кометного пилу, льоду та уламків, які залишила по собі гігантська комета 109P/Свіфта-Таттла. Вона наближається до Землі лише раз на 133 роки, але її масивний пиловий шлейф залишається на нашій орбіті назавжди. Піщинки врізаються в атмосферу планети на шаленій швидкості близько 59 км/с і миттєво згорають від тертя, залишаючи яскраві світлові смуги.

Умови для спостереження Персеїд у 2026 році експерти одноголосно називають найкращими за останні кілька років. Головна перевага полягає в тому, що 12 серпня припадає на фазу нового Місяця. Яскравий місячний диск не підсвічуватиме небо, завдяки чому воно буде максимально контрастним і темним. Крім того, цей день відзначиться рідкісним астрономічним комбо — частковим сонячним затемненням та великим парадом шести планет.

Точний час та пошук радіанта на небі

Найвищу щільність потоку астрономи прогнозують у проміжку від опівночі до світанку. Золоті години для спостереження триватимуть з 23:00 до 04:00 ранку. Саме після півночі Земля повертається безпосередньо назустріч космічному потоку, а сузір’я Персея підіймається високо над горизонтом на північному сході. Якщо ж у ніч піку небо затягнуть хмари, висока інтенсивність зорепаду зберігатиметься ще добу після нього.

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Для того щоб знайти точку, звідки нібито вилітають усі метеори (вона називається радіантом), достатньо подивитися на північно-східну частину неба. Для полегшення пошуку можна скористатися безкоштовними мобільними додатками з доповненою реальністю на кшталт SkyView чи Stellarium. Проте астрономи радять не фокусувати погляд лише на сузір’ї Персея. Найкраще дивитися трохи вбік від радіанта, використовуючи периферійний зір — там космічні смуги світла здаватимуться значно довшими та ефектнішими.

Практичні поради для найкращого перегляду

Для комфортного та результативного спостереження за падаючими метеорами варто дотримуватися кількох простих, але дуже важливих правил:

Тікайте від цивілізації. Шанси побачити зорепад у великому місті зведені до мінімуму через сильне світлове забруднення. Виїжджайте щонайменше на 20–30 км за межі обласних центрів (у поля, гори чи на узбережжя).

Пам’ятайте про безпеку. В Україні діє комендантська година! Організовуйте нічні спостереження виключно на приватній території — на подвір’ї власного будинку чи закритої садиби.

Дайте очам адаптуватися. Вимкніть усі ліхтарі та сховайте телефон щонайменше на 20–30 хвилин. Очам потрібен час, щоб призвичаїтися до повної темряви та розпізнавати тьмяні спалахи.

Відмовтеся від оптики. Біноклі та домашні телескопи дуже звужують кут огляду. Зорепад необхідно дивитися просто широким поглядом неозброєного ока.

Використовуйте червоне світло. Якщо вам потрібно підсвітити речі, оберніть ліхтарик червоною плівкою або скотчем. Цей спектр світла не збиває нічне бачення.

Як сфотографувати зорепад на телефон

Сучасні смартфони цілком здатні зафіксувати яскраві боліди, якщо правильно налаштувати їхню камеру. Обов’язково використовуйте стійкий штатив, адже телефон має бути абсолютно нерухомим — знімати з рук не вийде. Увімкніть мануальний режим (Pro) і налаштуйте витримку на 10–15 секунд, а значення ISO встановіть у межах 800–1600 залежно від темряви неба. Фокус камери обов’язково переведіть у режим нескінченності.

Щоб випадково не зсунути гаджет під час натискання на екран, завжди ставте запуск фото на таймер із затримкою у 2–5 секунд. Запасіться терпінням, зручним кріслом і гарячим чаєм, адже «полювання» на метеори потребує трохи часу. Ця літня ніч точно подарує вам незабутні враження та дозволить доторкнутися до справжньої космічної магії, навіть якщо ви спостерігатимете за небом просто з власного подвір’я.