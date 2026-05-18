Майже десять років науковці не могли пояснити природу загадкових синіх спалахів світла, що надходять із далекого космосу. Тепер дослідники запропонували нову теорію: ці рідкісні аномалії виникають внаслідок катастрофічного зіткнення чорної діри та надгарячої зорі.

Ці космічні явища, відомі як LFBOT (Luminous Fast Blue Optical Transients), є надзвичайно рідкісними — з 2018 року було зафіксовано лише 14 таких подій. Вони горять у 100 разів яскравіше за найпотужніші наднові, проте згасають усього за кілька днів. Увесь цей час вони зберігають інтенсивне синє світіння, що свідчить про екстремально високі температури. Раніше вчені не мали точного пояснення їхнього походження, але нове дослідження фахівців із Гарварду та Колумбійського університету розкриває механізм цього явища.

Згідно з новою моделлю, спалахи є результатом взаємодії у подвійній зоряній системі, де чорна діра (або нейтронна зоря) стикається із зорею Вольфа-Райє — масивним гелієвим ядром, яке втратило зовнішній водневий шар. Спочатку більша зоря поглинає матерію свого сусіда, після чого колапсує у чорну діру. Протягом сотень тисяч років ця чорна діра падає в ядро зорі Вольфа-Райє, знищуючи її та миттєво вивільняючи колосальну кількість енергії у вигляді синього спалаху.

Ця теорія також пояснює найбільшу загадку LFBOT — чому ці спалахи відбуваються на самих краях галактик, іноді за 55 000 світлових років від центру, де концентрація зірок мінімальна. Вчені вважають, що початковий вибух наднової, який створив чорну діру, дав подвійній системі потужний гравітаційний поштовх, викинувши її далеко за межі місця формування.

«Коли компактний об’єкт занурюється в зорю Вольфа-Райє, він може швидко поглинути зоряну матерію і вивільнити величезну кількість гравітаційної енергії. Частина цієї енергії створює потужні викиди, які стикаються з матеріалом навколо зорі, утворюючи дуже гарячий і яскравий спалах світла за короткий проміжок часу», — пояснив співавтор дослідження, професор Браян Мецгер з Колумбійського університету.