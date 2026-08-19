NASA опублікувало знімки нового кратера на Місяці, який утворився 5 серпня після падіння верхнього ступеня ракети SpaceX Falcon 9. Апарат Lunar Reconnaissance Orbiter сфотографував місце зіткнення 11–12 серпня з висоти близько 97 км.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на NASA.

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Ступінь Falcon 9 залишався біля Місяця після запуску місії Firefly Blue Ghost 1 у січні 2025 року. Після падіння він залишив кратер приблизно 18 метрів завширшки та менш як 3 метри завглибшки.

Як NASA вдалося сфотографувати кратер

Зробити знімок було непросто. LRO облітає Місяць приблизно раз на дві години, але через рух апарата та обертання супутника інженерам довелося чекати шість днів на потрібне положення.

Час знімання потрібно було розрахувати майже до секунди: помилка лише на 10 секунд змістила б місце падіння в кадрі приблизно на 16 км. Для спостережень використали вузькокутну камеру, яка розрізняє деталі розміром близько метра.

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Що удар показав під поверхнею Місяця

На знімках навколо кратера видно світлі та темні смуги матеріалу, викинутого під час зіткнення. Темні ділянки складаються з пилу й каміння, які довго перебували на поверхні та зазнавали впливу сонячного вітру, космічного випромінювання й мікрометеоритів.

Світлі смуги утворилися з більш свіжого матеріалу, який раніше лежав глибше. За оцінками NASA, удар підняв змінену породу з глибини близько 46 см.

Наскільки точно передбачили місце падіння

Траєкторію ступеня спочатку розрахували незалежні спостерігачі, після чого прогноз уточнили фахівці NASA. Південнокорейський апарат Danuri сфотографував район падіння вже через кілька годин після зіткнення.

Прогноз виявився точним приблизно до 1 км. Тепер NASA має знімки поверхні до і після удару, що дозволить детально порівняти, як падіння чотиритонної конструкції змінило місячний ґрунт.