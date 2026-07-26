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Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса, набивши 106 татуювань із акулами

Автор: Денис Коротинський

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Американська біологиня Емілі Моррісон, відома своєю багаторічною любов’ю до акул, офіційно встановила рекорд Гіннеса. На її тілі нарахували 106 татуювань із зображенням цих морських хижаків, що стало найбільшим показником серед жінок.

Про це повідомляє UPI.

Страх із дитинства переріс у справжню пристрасть

Емілі Моррісон займається вивченням акул і керує компанією, яка організовує занурення за скам’янілостями цих тварин. У соцмережах її знають під псевдонімом Shark Lady Emily.

За словами американки, її захоплення почалося ще у восьмирічному віці після перегляду культового фільму «Щелепи». Спочатку вона боялася акул, але батько запропонував їй більше дізнатися про них у бібліотеці. Відтоді страх поступово змінився захопленням, яке визначило її майбутню професію.

Емілі Моррісон
Емілі Моррісон. Фото: Guinness World Records

Досліджує акул по всьому світу

За роки роботи Моррісон неодноразово зустрічалася з різними видами акул у природному середовищі. Вона годувала тигрових акул і великих акул-молотів на Багамах, занурювалася в клітці до великих білих акул в Австралії, а також плавала разом із китовими акулами біля узбережжя Мексики.

Рекорд Гіннеса за найбільшою кількістю татуювань із акулами серед жінок їй офіційно присвоїли після підрахунку всіх зображень на тілі у травні цього року.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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