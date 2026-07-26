Американська біологиня Емілі Моррісон, відома своєю багаторічною любов’ю до акул, офіційно встановила рекорд Гіннеса. На її тілі нарахували 106 татуювань із зображенням цих морських хижаків, що стало найбільшим показником серед жінок.

Про це повідомляє UPI.

Страх із дитинства переріс у справжню пристрасть

Емілі Моррісон займається вивченням акул і керує компанією, яка організовує занурення за скам’янілостями цих тварин. У соцмережах її знають під псевдонімом Shark Lady Emily.

За словами американки, її захоплення почалося ще у восьмирічному віці після перегляду культового фільму «Щелепи». Спочатку вона боялася акул, але батько запропонував їй більше дізнатися про них у бібліотеці. Відтоді страх поступово змінився захопленням, яке визначило її майбутню професію.

Досліджує акул по всьому світу

За роки роботи Моррісон неодноразово зустрічалася з різними видами акул у природному середовищі. Вона годувала тигрових акул і великих акул-молотів на Багамах, занурювалася в клітці до великих білих акул в Австралії, а також плавала разом із китовими акулами біля узбережжя Мексики.

Рекорд Гіннеса за найбільшою кількістю татуювань із акулами серед жінок їй офіційно присвоїли після підрахунку всіх зображень на тілі у травні цього року.