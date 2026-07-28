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Загибель динозаврів: вчені пояснили, що сталося в перші години після падіння астероїда

Автор: Денис Коротинський

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Падіння астероїда, який 66 мільйонів років тому врізався в Землю, могло спричинити глобальні пожежі, що за лічені години знищили більшість живих істот. Такого висновку дійшли вчені з Університету Пердью, запропонувавши нове пояснення масового вимирання динозаврів.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Як пил після падіння астероїда міг знищити динозаврів

Учені вважають, що після удару астероїда Чиксулуб над Землею утворилася не лише хмара розплавленої породи, а й величезна кількість дрібного пилу. Саме він, на думку дослідників, затримував теплове випромінювання від розпечених уламків, які поверталися в атмосферу. Через це поверхня планети нагрілася настільки, що по всьому світу спалахнули масштабні пожежі.

За словами керівника дослідження Брендона Джонсона, без цього пилу наслідки удару були б менш руйнівними. Однак пилова хмара значно посилила тепловий ефект і створила умови, за яких займалися трава, хвоя, лишайники та навіть деревина.

«Через пилову хмару, яка затримувала теплове випромінювання, поверхня Землі буквально перетворилася на гриль. Саме це й убило динозаврів та багатьох інших тварин», — пояснив Джонсон.

Дослідники підрахували, що тварини отримали дозу теплового випромінювання, яка приблизно у 17 разів перевищувала смертельний для людини рівень. Навіть тим, хто уникнув полум’я, загрожувало отруєння димом і дрібними частинками, що залишалися в атмосфері.

Що сталося із Землею після глобальних пожеж

На цьому катастрофа не завершилася. Після того як пожежі згасли, величезна кількість пилу залишилася в атмосфері та майже повністю перекрила сонячне світло. Це призвело до тривалого глобального похолодання, яке могло тривати десятки років.

Через різке зниження температури та нестачу сонячного світла рослини почали масово гинути, а разом із ними зникали й джерела їжі для тварин. Учені вважають, що саме поєднання двох катастроф — спочатку глобальних пожеж, а потім багаторічної «астероїдної зими» — стало вирішальним чинником масового вимирання.

Тепер дослідники планують знайти нові геологічні докази давніх світових пожеж. Це, на їхню думку, допоможе остаточно з’ясувати, чому деякі види пережили катастрофу, тоді як динозаври повністю зникли.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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