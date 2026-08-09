Знаменита крижана мумія Етці, якій близько 5300 років, виявилася своєрідною “капсулою часу” для мікроорганізмів. Дослідники знайшли на поверхні та всередині мумії унікальні бактерії й дріжджі, пристосовані до надзвичайно низьких температур.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на дослідження, опубліковане в науковому журналі Microbiome.

Що виявили всередині мумії Етці

Науковці дослідили талу воду з мумії, зразки зі шкіри, а також тканини кишечника та шлунка. Щоб відокремити давні мікроорганізми від можливого зовнішнього забруднення, результати порівняли зі зразками замороженого ґрунту, взятими на місці виявлення Етці у 1991 році.

Аналіз показав наявність різних мікробних спільнот. Серед них виявили мікроорганізми, пов’язані з мікрофлорою давніх людей, а також холодоадаптовані дріжджі.

Деякі з них генетично споріднені зі штамами, які зустрічаються в Антарктиді.

Залишайтесь з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини. Telegram Facebook X (Twitter)

Мікроорганізми витримують температуру -6 градусів

Особливо вчених зацікавила здатність частини мікроорганізмів виживати в умовах, у яких сьогодні зберігають мумію. У Музеї археології Південного Тиролю підтримують температуру близько -6 градусів та вологість на рівні 99%.

Дослідники припускають, що деякі мікроби можуть перебувати у сплячому стані або зберігати життєздатність навіть за таких умов.

Ще однією несподіванкою стали дріжджі, здатні розщеплювати фенол. Цю речовину використовували для боротьби з пліснявою після виявлення мумії, однак певні мікроорганізми змогли пристосуватися до неї.

Відкриття може допомогти вдосконалити способи зберігання стародавніх мумій та інших археологічних знахідок. Крім того, холодостійкі мікроорганізми потенційно можуть бути корисними у промисловості, зокрема для процесів ферментації за низьких температур.