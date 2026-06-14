Перекидання російських військових гелікоптерів на територію Білорусі наразі не варто розцінювати як підготовку до нового масштабного наступу на Україну з півночі. Для проведення серйозних операцій ворогу критично бракує сил, а розвідка не фіксує жодного скупчення військ на кордоні.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на заяву військового експерта, полковника запасу ЗСУ Сергія Грабського в етері програми «Фабрика новин».

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За словами фахівця, в умовах сучасної війни з масовим застосуванням піхоти гелікоптери не можуть слугувати тригером, що свідчить про підготовку масштабного штурму. Навіть десяток машин здатний перевезти грубо кажучи до трьох рот солдатів (максимум взвод в одному вертольоті), чого абсолютно недостатньо для будь-яких проривів.

«Що вони можуть зробити? Нічого. На сьогоднішній день, як і на найближчі три місяці, як мінімум, говорити про те, що з території Білорусі може виникнути реальна загроза для України, було б трохи передчасно», — пояснив експерт.

Грабський підкреслив, що в Україні до польотів ворожої авіації по той бік кордону ставляться абсолютно спокійно — якщо судна перетнуть повітряний простір, їх просто доведеться збивати.

Експерт також нагадав про катастрофічні наслідки для російської авіації під час спроби висадити десант у Гостомелі на початку повномасштабного вторгнення. Тоді ворог задіяв близько сорока гелікоптерів і зазнав шалених втрат у перший же день. Наразі фізично Росія не може дозволити собі повторення подібних операцій, тим більше, що до Білорусі перекинули зовсім інші типи авіасуден.

Водночас полковник запасу визнає, що Білорусь залишається ворожою територією, і гіпотетична небезпека нікуди не зникла, адже між країнами триває специфічне протистояння диверсійних груп.