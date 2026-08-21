Росія навряд чи зможе найближчим часом створити систему, здатну повністю перехоплювати українські далекобійні дрони. Проблеми російської ППО визнають не лише аналітики, а й самі російські військові блогери.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Російська влада дедалі частіше перекладає відповідальність за захист від безпілотників на регіони та окремі підприємства. Однак вони стикаються з нестачею засобів і труднощами під час організації протидронового захисту.

Чому Росія не може перехопити всі українські дрони

Російські військові блогери визнають, що повністю закрити небо від далекобійних БпЛА неможливо. Вони закликають не лише посилювати ППО, а й встановлювати антидронові сітки, будувати укриття та створювати резервні системи для критично важливих підприємств.

В ISW зазначають, що такий багаторівневий захист потребуватиме значних ресурсів і часу. Крім того, Росії доведеться одночасно прикривати фронт і величезну територію в тилу.

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Чи вистачить Росії систем ППО

Аналітики сумніваються, що російський оборонно-промисловий комплекс зможе виробляти достатньо засобів ППО для всіх потреб. Географічні масштаби країни додатково ускладнюють захист промислових та військових об’єктів.

В ISW також вважають, що масове будівництво укриттів і протидронових конструкцій навколо підприємств матиме ще один ефект — росіянам буде дедалі складніше підтримувати відчуття, що війна не впливає на повсякденне життя.