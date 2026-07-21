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ЗСУ повернули під контроль понад 20 квадратних кілометрів: DeepState оцінив зміни на фронті

Автор: Гончаренко Людмила

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Українські військові за останній тиждень, ймовірно, повернули під свій контроль щонайменше 21 квадратний кілометр території.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

Де ЗСУ вдалося просунутися

Найбільші зміни зафіксували на південному напрямку, де російські війська втратили близько 43,4 квадратного кілометра. Водночас окупанти змогли просунутися на окремих ділянках поблизу Краматорська, Покровська, Костянтинівки та Слов’янська, зайнявши приблизно 22 квадратні кілометри.

У підсумку загальний баланс за тиждень виявився на користь України. Автори дослідження зазначають, що це найбільше тижневе скорочення території, яку контролює Росія, з вересня 2023 року.

За даними DeepState, українські підрозділи просунулися в районах Маліївки, Січневого, Новогеоргіївки та Запорізького поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської області. На думку аналітиків, це стало продовженням контратак, які розпочалися ще кілька місяців тому.

Чому ЗСУ вдалося змінити ситуацію

Військовий аналітик Кирило Михайлов вважає, що успіхи українських сил стали можливими завдяки системним ударам по російській логістиці та розосередженню сил противника. За його словами, після закріплення українських підрозділів реальні зміни на лінії фронту лише зараз відобразилися на картах.

Водночас військовий оглядач Костянтин Машовець зазначає, що дії ЗСУ створюють загрозу флангу російської 5-ї загальновійськової армії та можуть змусити командування РФ перекидати резерви з інших напрямків. Водночас експерти наголошують, що подальше просування залежатиме від здатності України компенсувати перевагу російської армії в артилерії, авіації та чисельності штурмових підрозділів.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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