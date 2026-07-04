Речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов наголосив, що поширена інформація про взяття міста російськими військами є абсолютно недостовірною. Як повідомляють Новини Планети, згідно з офіційними даними системи відображення оперативної обстановки, Костянтинівка перебуває під надійним захистом українських військових, а підрозділи продовжують ведення активної оборонної операції.

«Інформація, поширена в українських медіа, щодо заяви Путіна про нібито окупацію російськими військами населеного пункту Костянтинівка Донецької області не відповідає дійсності», — зазначив Андрій Ковальов.

Протидія ворожим штурмам та ліквідація диверсантів

Попри вигадані російським командуванням перемоги, армія РФ не припиняє реальних спроб прорвати лінію оборони. Наразі фіксуються непоодинокі випадки інфільтрації малих піхотних груп противника (по 1–3 особи) вглиб бойових порядків ЗСУ. Однак у місті безперервно тривають контрдиверсійні заходи, і лише протягом липня на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 11 масованих штурмів, жоден з яких не приніс їм успіху.

«Костянтинівка контролюється підрозділами Сил оборони України, у частині міських районів тривають постійні боєзіткнення. Спроби росіян інфільтруватися до міста виявляються, окупанти знищуються, завдається вогневе ураження по логістичним шляхам та місцям зосередження живої сили загарбників», — зазначають в угрупованні військ «Схід».

Дезінформація як інструмент приховування втрат РФ

Представники угруповання військ «Схід» підтвердили, що заяви очільника Кремля є відвертою брехнею. Військові зазначають, що поширення подібних фейків найвищим військово-політичним керівництвом Росії — це нікчемна спроба штучно намалювати хоча б якісь успіхи.

Такі інформаційні вкиди використовуються виключно для того, щоб виправдати повний провал оперативно-стратегічних планів окупантів та колосальні втрати особового складу на фронті. Попри складність ситуації, Сили оборони ефективно виконують свої завдання та дають гідну відсіч ворогу.