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Росія зосередили три армії на Лиманському напрямку: військовий розкрив плани ворога

Автор: Гончаренко Людмила

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Окупаційні війська Росії зосередили відразу три армії на Лиманському напрямку. Цей відтинок фронту залишається для них ключовим, адже ворог прагне вийти до Святогірська, захопити місцевий лісовий масив і в подальшому зайти у фланг Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на інтерв’ю командира 125-ї окремої важкої механізованої бригади Володимира Фокіна для видання «Суспільне. Харків».

Станом на червень 2026 року загарбники стягнули на Лиманський напрямок 1-шу танкову, а також 20-ту та 25-ту загальновійськові армії РФ. За словами Фокіна, саме 25-та армія відповідає за спроби безпосереднього захоплення Лимана. Інші ворожі угруповання діють на околицях міста з метою перерізання ліній постачання. Хоча логістика для українських оборонців наразі ускладнена через активні ворожі удари, російським військам не вдається досягти своїх цілей.

«У нас наприкінці березня був великий механізований наступ з боку окупанта, де якраз таки вони собі за мету і ставили переріз логістики. Це населений пункт Новоселівка-Ярова. Їм це не вдалося, отже, поки що ситуація повністю стабільна та контрольована», — підкреслив військовий.

Командир також детально пояснив типову тактику російських військ на цій ділянці. Зазвичай загарбники намагаються спочатку просунутися по флангах, щоб взяти під вогневий контроль основні логістичні маршрути до міст і сіл. Вони прагнуть унеможливити адекватне забезпечення українських військ у населених пунктах, і лише після цього переходять до прямих штурмових дій.

Наразі стратегічна мета окупантів полягає у виході на лінію населених пунктів Святогірськ — Тетянівка — Ярова. Якби їм це вдалося, питання логістичного забезпечення Сил оборони в Лимані опинилося б під критичною загрозою.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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