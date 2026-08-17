Росія готує нові дронобази: Україна може відчути наслідки вже за пів року

Після завершення будівництва десяти нових дронобаз Росія може протягом трьох-шести місяців збільшити кількість запусків ударних безпілотників по Україні. Водночас різкого зростання атак у кілька разів експерт не очікує.
Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на УНІАН.
Авіаційний експерт Богдан Долінце пояснив, що РФ потрібен час не лише для завершення інфраструктури, а й для підготовки екіпажів, льотного персоналу та проведення навчань.
Коли Росія зможе збільшити кількість запусків
За словами Долінце, нині атаки із застосуванням до тисячі дронів уже не є чимось надзвичайним. Для підготовки такого удару Росії потрібно приблизно п’ять-сім днів.
Після введення нових баз у дію подібні атаки можуть відбуватися частіше. Водночас одночасний запуск тисячі безпілотників обмежуватиметься кількістю екіпажів, пускових установок і часом на підготовку кожного дрона.
Навіщо Росії потрібні нові дронобази
Експерт вважає, що РФ створює резервні майданчики на випадок ураження вже наявної інфраструктури. Нові об’єкти також дозволять розосередити запуск таких систем, як Shahed, «Герань-2» і «Герань-5».
За оцінкою Долінце, торік Росія мала близько 5–6 подібних баз, а їхнє подальше розширення свідчить про довгострокову інтеграцію ударних дронів у російську військову систему.
Чи можуть ці бази становити загрозу для НАТО
Наразі ознак підготовки атак на країни НАТО немає. Водночас дальність російських ударних дронів у 1000 км і більше створює додаткові ризики.
Долінце зазначив, що НАТО має значно більше засобів ППО та виявлення, ніж Україна, але поступається їй у практичному досвіді боротьби з масованими атаками безпілотників.