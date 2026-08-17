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Росія готує нові дронобази: Україна може відчути наслідки вже за пів року

Автор: Гончаренко Людмила

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Після завершення будівництва десяти нових дронобаз Росія може протягом трьох-шести місяців збільшити кількість запусків ударних безпілотників по Україні. Водночас різкого зростання атак у кілька разів експерт не очікує.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на УНІАН.

Авіаційний експерт Богдан Долінце пояснив, що РФ потрібен час не лише для завершення інфраструктури, а й для підготовки екіпажів, льотного персоналу та проведення навчань.

Коли Росія зможе збільшити кількість запусків

За словами Долінце, нині атаки із застосуванням до тисячі дронів уже не є чимось надзвичайним. Для підготовки такого удару Росії потрібно приблизно п’ять-сім днів.

Після введення нових баз у дію подібні атаки можуть відбуватися частіше. Водночас одночасний запуск тисячі безпілотників обмежуватиметься кількістю екіпажів, пускових установок і часом на підготовку кожного дрона.

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Навіщо Росії потрібні нові дронобази

Експерт вважає, що РФ створює резервні майданчики на випадок ураження вже наявної інфраструктури. Нові об’єкти також дозволять розосередити запуск таких систем, як Shahed, «Герань-2» і «Герань-5».

За оцінкою Долінце, торік Росія мала близько 5–6 подібних баз, а їхнє подальше розширення свідчить про довгострокову інтеграцію ударних дронів у російську військову систему.

Чи можуть ці бази становити загрозу для НАТО

Наразі ознак підготовки атак на країни НАТО немає. Водночас дальність російських ударних дронів у 1000 км і більше створює додаткові ризики.

Долінце зазначив, що НАТО має значно більше засобів ППО та виявлення, ніж Україна, але поступається їй у практичному досвіді боротьби з масованими атаками безпілотників.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новини Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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