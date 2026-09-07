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Апетити Кремля виходять за межі Донбасу: аналітики ISW розкрили справжні плани наступу армії РФ

Автор: Гончаренко Людмила

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими посланцями назвав Донбас ключовим питанням війни через постійні ультиматуми Кремля щодо повної окупації східних регіонів. Проте аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що публічні заяви та реальні територіальні претензії російського диктатора є значно ширшими.

Експерти нагадують про ультимативні промови керівництва РФ від 2024 року, на які Кремль посилається досі. Характер бойових дій вздовж усієї лінії зіткнення підтверджує, що окупаційні війська ведуть операції, які були б абсолютно недоцільними, якби єдиним завданням Москви залишалося захоплення Донеччини.

Аналіз фронтових операцій показує активність ворога одразу в кількох інших стратегічних регіонах:

  • масштабні атаки на півночі Харківської та Сумської областей для формування так званої «буферної зони» вздовж кордону

  • одночасні наступальні дії в Запорізькій області з метою з’єднання Оріхівського та Гуляйпільського напрямків

  • спроби обійти основні оборонні рубежі українських сил на півдні для подальшого просування в бік Запоріжжя

Військові аналітики підкреслюють, що наступальні операції на півдні та півночі потребують занадто великих ресурсів, аби бути звичайним відволікаючим маневром від боїв за Донеччину. Ці дії безпосередньо спрямовані на виконання інших, раніше озвучених стратегічних цілей Кремля.

Через це експерти переконані, що Володимир Путін не припинить бойові дії та не піде на реальний мир навіть за сценарію повного захоплення Донецької області, що наразі залишається вкрай малоймовірним для російської армії. Війна триватиме далі, оскільки геополітичні амбіції керівництва РФ передбачають окупацію набагато більших територій України.

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Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новини Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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