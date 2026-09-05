Одразу три урагани вирують у Тихому океані та стрімко наближаються до берегів Каліфорнії та Гавайських островів. Мільйони жителів і відпочивальників опинилися під загрозою смертоносної негоди під час довгих святкових вихідних.

Про це повідомляє Daily Mail.

Шторм третьої категорії «Лоуелл» після різкого розвороту на північ може завдати прямого удару по популярних островах Кауаї та Оаху. Водночас ураган другої категорії «Марі» просувається вздовж узбережжя Мексики та ризикує повернути на схід, вдаривши по південній частині штату Каліфорнія — зокрема по районах Сан-Дієго та Лос-Анджелеса.

Синоптики попереджають про екстремальні зливи, руйнівний вітер і смертельно небезпечні розривні течії (рипи) на заповнених узбережжях.

«Ми вважаємо, що Лоуелл пройде досить близько, і з огляду на його гігантські розміри, спричинить серйозні наслідки для західної частини островів у вигляді сильних дощів, потужного вітру та, ймовірно, аварійних відключень світла», — застерігає провідний експерт AccuWeather з ураганів Алекс ДаСілва.

Ситуацію суттєво ускладнює присутність третього циклону — урагану «Каріна». Метеорологи звертають увагу, що саме взаємодія «Каріни» з атмосферою визначить траєкторію небезпечнішого шторму «Лоуелл». Якщо рух штормів заблокується, один із них притягне інший просто до курортних берегів.

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«У нас є ще одне побоювання: на схід від епіцентру Лоуелла може сформуватися потужна атмосферна ріка. Вона здатна принести масштабні зливи та повені на острови Оаху, Мауї та Великий острів задовго до наближення самого ока циклону», — додав ДаСілва.

У Каліфорнії синоптики також фіксують високий ризик: американські та європейські прогностичні моделі показують, що ураган «Марі» може прорватися до Лос-Анджелеса, Лонг-Біча та Санта-Барбари, зруйнувавши туристичний сезон через штормові хвилі та загрозу затоплень.