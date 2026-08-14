У ніч проти 14 серпня Ленінградську область РФ атакували десятки безпілотників. Російська влада заявила про 54 дрони, а в стратегічному порту Усть-Луга після пошкоджень виникла пожежа.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на The Moscow Times.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що атака тривала близько чотирьох годин і завершилася о 6:48 за московським часом.

«Унаслідок пошкоджень виникла пожежа в порту Усть-Луга. Служби розпочали гасіння вогню», — повідомив Дрозденко.

Він не уточнив масштаби пошкоджень та чи є постраждалі. Російська сторона стверджує, що регіон атакували саме українські безпілотники.

Усть-Луга має ключове значення для експорту нафти РФ

Усть-Луга є найбільшим російським портом на Балтійському морі та другим за величиною в РФ після Новоросійська. Через його термінали експортують нафту, мазут, дизельне та авіаційне пальне й інші нафтопродукти.

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За даними Reuters, у 2025 році через Усть-Лугу експортували близько 700 тисяч барелів нафти на добу, а обсяг відвантаження нафтопродуктів сягнув 32,8 млн тонн.

Разом із портом Приморськ Усть-Луга забезпечує близько 40% морського експорту російської нафти.

Порт атакують уже щонайменше вшосте за рік

За інформацією ЗМІ, це щонайменше шоста атака безпілотників на Усть-Лугу від початку року. Попередні удари фіксували 22, 25, 29 і 31 березня, а також 6 липня.

Після деяких атак у порту тимчасово призупиняли завантаження нафти та нафтопродуктів. Удари по російській нафтовій інфраструктурі можуть ускладнювати експорт енергоресурсів, який залишається одним із ключових джерел доходів Росії.