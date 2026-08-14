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У Росії заявили про атаку 54 дронів: у порту Усть-Луга спалахнула пожежа

Автор: Гончаренко Людмила

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У ніч проти 14 серпня Ленінградську область РФ атакували десятки безпілотників. Російська влада заявила про 54 дрони, а в стратегічному порту Усть-Луга після пошкоджень виникла пожежа.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на The Moscow Times.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що атака тривала близько чотирьох годин і завершилася о 6:48 за московським часом.

«Унаслідок пошкоджень виникла пожежа в порту Усть-Луга. Служби розпочали гасіння вогню», — повідомив Дрозденко.

Він не уточнив масштаби пошкоджень та чи є постраждалі. Російська сторона стверджує, що регіон атакували саме українські безпілотники.

Усть-Луга має ключове значення для експорту нафти РФ

Усть-Луга є найбільшим російським портом на Балтійському морі та другим за величиною в РФ після Новоросійська. Через його термінали експортують нафту, мазут, дизельне та авіаційне пальне й інші нафтопродукти.

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За даними Reuters, у 2025 році через Усть-Лугу експортували близько 700 тисяч барелів нафти на добу, а обсяг відвантаження нафтопродуктів сягнув 32,8 млн тонн.

Разом із портом Приморськ Усть-Луга забезпечує близько 40% морського експорту російської нафти.

Порт атакують уже щонайменше вшосте за рік

За інформацією ЗМІ, це щонайменше шоста атака безпілотників на Усть-Лугу від початку року. Попередні удари фіксували 22, 25, 29 і 31 березня, а також 6 липня.

Після деяких атак у порту тимчасово призупиняли завантаження нафти та нафтопродуктів. Удари по російській нафтовій інфраструктурі можуть ускладнювати експорт енергоресурсів, який залишається одним із ключових джерел доходів Росії.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новини Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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