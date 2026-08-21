На півдні Перу стався потужний землетрус магнітудою 7,2. Епіцентр розташовувався приблизно за 35 км від міста Кора-Кора в регіоні Аякучо, а осередок залягав на глибині 108 км.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням Геофізичний інститут Перу (IGP).

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Поштовхи відчували в Аякучо, Насці, Іці, Піско, а також слабше в Апурімаку та Мокегуа. Коливання були помітні навіть у Лімі, приблизно за 650 км від епіцентру.

Які наслідки землетрусу в Перу

Офіційних повідомлень про загиблих поки немає. Водночас місцеві ЗМІ пишуть про зсуви каміння та пошкодження окремих будинків в Аякучо.

Керівник Геофізичного інституту Перу Ернандо Тавера заявив, що наразі критичних наслідків не зафіксовано. Екстрені служби продовжують перевіряти найбільш вразливі райони, особливо сільську місцевість, де будинки можуть бути менш стійкими до сильних поштовхів.

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Чи були повторні поштовхи

Приблизно через три з половиною години після основного землетрусу в Аякучо стався афтершок магнітудою 4,2. Його епіцентр знаходився за 28 км на північ від Кора-Кора на тій самій глибині — близько 108 км.

Перу розташоване в Тихоокеанському вогняному кільці — одному з найбільш сейсмічно активних регіонів планети. Саме тут відбувається значна частина сильних землетрусів у світі.

Коли в Перу був останній руйнівний землетрус

Один із найтяжчих землетрусів останніх десятиліть стався у 2007 році в регіоні Іка. Тоді магнітуда становила 7,9, загинули близько 500 людей, а збитки сягнули мільйонів доларів.