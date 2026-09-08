Астрофізик із Сіднейського університету Джерайнт Льюїс представив детальну хронологію загибелі Всесвіту. За прогнозами вченого, космічний простір зрештою поглине всі існуючі об’єкти, включаючи Землю та будь-які форми життя на ній.

Про це науковець розповів під час виступу на науковому заході New Scientist Live.

Найближча до Чумацького Шляху галактика Андромеда невпинно наближається до нас зі швидкістю близько п’яти мільйонів кілометрів на рік. Зіткнення двох зоряних систем, за розрахунками фахівців, відбудеться приблизно через три мільярди років.

«Зіткнення сколихне Чумацький Шлях, і він засяє, як різдвяна ялинка, завдяки утворенню нових зірок. Газ, доступний під час цього процесу, дуже швидко вичерпається. Нові зірки будуть народжуватися і вмирати. Увесь газ поглине надмасивна чорна діра», — пояснив Льюїс.

Унаслідок цього масштабного космічного катаклізму Сонячна система може бути викинута в міжгалактичний простір. Проте головною загрозою для нашої планети стане еволюція самого Сонця, яке неминуче наближається до своєї загибелі.

«Вигоряння гелію змусить Сонце розширюватися, і вже через три мільярди років Земля буде випалена зростаючим світилом. Воно поглине Меркурій, потім Венеру, а згодом і Землю», — підкреслив астрофізик.

Щоб вижити за таких умов, потенційним нащадкам людей доведеться покинути Сонячну систему або навіть межі Чумацького Шляху. Проте пошук нового дому ускладнить темна енергія, яка змушує Всесвіт розширюватися з дедалі більшою швидкістю.

Залишайтесь з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини. Telegram Facebook X (Twitter)

«Усі далекі галактики одного дня зникнуть з нашого поля зору назавжди — ми більше ніколи їх не побачимо», — зазначив науковець.

Наступний етап еволюції космосу настане приблизно через 10 трильйонів років. Тоді у Всесвіті повністю припиниться формування нових світил, оскільки запаси газу та сировини будуть вичерпані.

«Коли зірки, подібні до Сонця, загинуть, у нас залишаться лише червоні карлики», — додав Льюїс.

Розмір червоних карликів становить лише близько 20% від сонячного. Життя на планетах навколо них є вкрай малоймовірним, адже ці зірки холодні, нестабільні та постійно випромінюють потужні спалахи радіації. На цьому етапі виникнення нових форм життя стане неможливим, а в просторі залишаться лише мертві зірки та чорні діри.

«Через 100 трильйонів років згасне остання зірка, і Всесвіт остаточно порине в темряву», — підсумував дослідник.