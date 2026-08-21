В Єгипті археологи знайшли кам’яну балку віком близько 3000 років із написами, що містять ім’я фараона Рамзеса II. Знахідку зробили під час розкопок у Тель-Абу-Сайфі, приблизно за 145 км на північний схід від Каїра, де могли розташовуватися залишки загубленого міста Месен.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Балка була розколота на дві частини, а ієрогліфи нанесені на три її сторони. У написі згадуються титули Рамзеса II, а також відновлення статуї бога Гора, названого «Володарем міста Месен». Єгипетські фахівці вважають це важливим аргументом на користь того, що саме тут могло знаходитися стародавнє місто.

Чому Рамзеса II пов’язують із Мойсеєм

Рамзес II правив Єгиптом у 1279–1213 роках до нашої ери. Його часто називають одним із можливих фараонів біблійного Виходу, оскільки в Книзі Виходу згадується місто Рамсес, яке будували поневолені ізраїльтяни.

Втім, Біблія прямо не називає фараона, а нова знахідка не доводить, що Мойсей або ізраїльтяни проходили через Месен. Саме місто також безпосередньо не згадується в біблійному тексті.

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Що ще знайшли археологи

Під час розкопок виявили залишки укріпленого храмового комплексу, оточеного стіною з сирцевої цегли, дві кам’яні дороги, складські приміщення, уламки статуй соколів та інших скульптур.

Месен міг мати важливе військове значення, оскільки розташовувався біля стародавньої дороги Гора, яка з’єднувала Єгипет із Синайським півостровом і Ханааном. Поселення використовували ще багато століть після Рамзеса II, а в III столітті нашої ери частину території перетворили на римські військові казарми.