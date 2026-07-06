Вишневе варення за старовинним рецептом готують не за один раз. Ягодам дають час пустити сік, а потім кілька разів коротко проварюють із повним охолодженням між етапами. Саме завдяки такому способу вишні залишаються цілими, а сироп стає густим і насиченим.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Onyshkevychi.

Такий спосіб приготування потребує більше часу, ніж популярна «п’ятихвилинка», однак більшу частину процесу займає очікування. У результаті виходить ароматне варення, яке чудово смакує з млинцями, сирниками, випічкою або просто до чашки чаю.

Інгредієнти

Для приготування знадобляться:

1 кг вишні без кісточок;

без кісточок; 600 г цукру.

Як приготувати вишневе варення

Спочатку добре помийте вишню, видаліть кісточки та перекладіть ягоди у велику каструлю або миску. Засипте їх цукром, накрийте кришкою й залиште на ніч при кімнатній температурі, щоб виділився сік.

Наступного дня перемішайте ягоди із сиропом, поставте на середній вогонь і після закипання варіть 5 хвилин, періодично обережно помішуючи. Потім повністю охолодіть варення.

Після охолодження повторіть таке саме варіння ще двічі. Загалом варення має пройти три цикли по 5 хвилин із повним охолодженням між ними.

Завершальний етап

Після третього варіння залиште варення ще на одну ніч. Наступного дня доведіть його до кипіння й варіть лише 1 хвилину.

Гаряче варення розкладіть у заздалегідь стерилізовані банки, рівномірно розподіляючи ягоди та сироп. Банки щільно закрийте кришками, переверніть догори дном, укутайте й залиште до повного охолодження.

Такий спосіб приготування дозволяє отримати густе вишневе варення з красивими цілими ягодами, яке добре зберігається протягом зими та не втрачає свого насиченого смаку.