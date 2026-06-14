Стиль життя

Прогноз погода на 15 червня: синоптики попередили про грози, град та шквали у понеділок

Автор: Аліна Павленко

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Початок нового тижня принесе в Україну вологу та нестабільну погоду. У більшості областей пройдуть дощі з грозами, а в окремих регіонах очікується погіршення синоптичної ситуації через град та шквалистий вітер.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

У понеділок, 15 червня, в Україні переважатиме мінлива хмарність. Практично по всій території країни прогнозують короткочасні дощі, які місцями супроводжуватимуться грозами. Суха погода вночі утримається лише у південних та східних областях.

Вітер буде західного та південно-західного напрямків зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. На сході та південному сході країни вдень слід бути особливо обережними: синоптики попереджають, що в окремих районах можливі град та сильні шквали до 15–20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах 9–14 градусів тепла, а на узбережжі морів буде трохи тепліше — до 17 градусів.

У денні години стовпчики термометрів у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях піднімуться до 18–23 градусів. На решті території України буде комфортне літнє тепло — повітря прогріється до 21–26 градусів.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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