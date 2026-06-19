Ситуація в смузі відповідальності Третього армійського корпусу РФ на Лиманському напрямку залишається динамічною, проте російські війська стрімко втрачають там перевагу. Головною причиною стали ефективні удари Сил оборони України по ворожій логістиці.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на заяву начальника управління полку безпілотних систем «Кракен» Данила Положухна.

Завдяки постійному вогневому впливу українських військових по оперативних тилах ворога, окупанти зіткнулися з серйозним тактичним дефіцитом. Загарбникам на передовій критично не вистачає базових речей: пального, боєприпасів, харчів та елементарних засобів гігієни.

«Ініціатива противника майже на 90% смуги вже втрачена. Усе, що стосується забезпечення противника на тактичному рівні, то там значний дефіцит», — наголосив військовий.

Попри те, що російське командування продовжує перекидати на цей відтинок фронту нову живу силу, рівень підготовки та мотивація новоприбулих солдатів вкрай низькі. Ситуація для росіян посилюється відверто некомпетентними рішеннями їхніх офіцерів.

Як приклад, представник полку «Кракен» навів показову ситуацію на одній із вузьких ділянок фронту. Протягом останніх десяти днів російське командування понад 40 разів відправляло свої штурмові піхотні групи в наступ через одне й те саме поле. Усі ці загони були або методично знищені українськими FPV-дронами, або підірвалися на мінних загородженнях. За словами Положухна, будь-який адекватний командир давно змінив би маршрут наступу, проте ворог продовжує сліпо відправляти своїх людей на вірну смерть.