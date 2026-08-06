Залужний пояснив, чому не бачить перспектив вступу України до НАТО

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний пояснив свою резонансну заяву про те, що Україна не вступить до НАТО. За його словами, він залишається прихильником Альянсу, однак вважає, що НАТО має переглянути свої підходи до сучасної війни.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Чому Залужний сумнівається у перспективах членства України

За словами генерала, ще у 2019 році він був одним із ініціаторів переходу Збройних сил України на стандарти НАТО та підготував реформу, яка передбачала зміни майже до 37 законодавчих актів.

Водночас Залужний наголосив, що війна продемонструвала обмеженість чинних військових підходів Альянсу. За його словами, у 2026 році Україна застосувала практично всі види озброєння, які перебувають на озброєнні країн НАТО, однак Росія змогла знайти засоби протидії.

“Я – за НАТО”, – підкреслив Залужний.

Що, на думку генерала, має змінити Альянс

Посол вважає, що НАТО досі значною мірою спирається на військові доктрини, сформовані після Другої світової війни, тоді як війна в Україні вже змінила принципи ведення бойових дій.

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На думку Залужного, Альянсу необхідно створити нову військову доктрину, яка враховуватиме сучасні технології та досвід російсько-української війни.

Він також припустив, що в майбутньому Європі може знадобитися новий безпековий союз із прив’язкою до європейського регіону.

Раніше, під час наради українських послів у Києві, Залужний заявив, що Україна “ніколи не буде в НАТО”, що викликало широкий суспільний резонанс.