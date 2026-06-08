Партизанський рух «АТЕШ» фіксує відхід російських окупаційних підрозділів з території Кінбурнської коси в Миколаївській області. Загарбники змушені залишати свої бойові позиції через масштабні проблеми з логістичним забезпеченням та значні втрати серед особового складу.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на офіційний Telegram-канал партизанського руху та коментар речника Сил оборони півдня України для видання Суспільне.

За даними українського підпілля, оборонні рубежі на північній та західній частинах коси масово залишають військовослужбовці 337-го полку РФ. Головною причиною такого кроку стало повне припинення регулярного постачання боєприпасів, продовольства та пального для техніки. Відомо, що частину вцілілих окупантів екстрено перекинули на Запорізький напрямок, тоді як залишки підрозділів на косі так і не отримали необхідного доукомплектування.

Водночас речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин наголосив, що військові не можуть офіційно підтвердити чи спростувати оперативні дані партизанів. Проте він зауважив, що українська армія дійсно активно та планомірно знищує ворожі маршрути постачання в цьому регіоні.

«На жаль, ми АТЕШ не коментуємо, тому що вони мають свої джерела, які ми не можемо перевірити, підтвердити або спростувати. Я можу лише сказати, що Сили оборони України намагаються взяти під вогневий контроль логістичні шляхи на Херсонщині. А Кінбурнська коса має сухопутне сполучення через ТОТ Херсонщини. Тому, можливо, так. І всі ці логістичні шляхи, усе вороже перевезення, ворожа логістика зараз Сил оборони України намагаються перерізати сполучення», — пояснив Волошин.

Представник ЗСУ застерігає, що на косі досі залишається достатня кількість російських сил і засобів, тому ситуація залишається напруженою. Загарбники активно готуються до можливих атак з акваторії та зводять додаткові фортифікації.

«Там перебуває певне угруповання військ — бойова група “Кінбурн” росіян. І вони, скажімо так, намагаються організувати оборону, зокрема з моря, тому що очікують десанту з моря», — зазначив речник.

Він також додав, що склад ворожого угруповання дещо змінився, але бойовий потенціал ворога зберігається. «Там достатньо російських сил і засобів. Раніше там перебували десантники. Зараз там стоїть один із російських спецпідрозділів, плюс також десантники», — резюмував Волошин.