Масовані атаки українських безпілотників по території Росії дедалі відчутніше впливають на життя місцевих мешканців. Росіяни, які роками залишалися осторонь наслідків бойових дій, тепер регулярно стикаються з вибухами, пожежами та перебоями в роботі транспорту, що викликає в суспільстві зростаючу втому та бажання мирних переговорів.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на матеріал CNN.

Як війна прийшла у російські міста

Упродовж перших років повномасштабного вторгнення жителі Москви, Санкт-Петербурга та інших великих міст практично не відчували наслідків агресії своєї країни. Проте зараз ситуація змінилася. Журналісти зібрали свідчення росіян, які пережили нальоти БПЛА, і багато з них відкрито говорять про страх та бажання зупинити конфлікт.

Зокрема, мешканка підмосковного Зеленограда Олена розповіла, що через вибух безпілотника та подальшу пожежу її родина була змушена тікати з квартири посеред ночі.

«Сподіваюся, що більше вони не прийдуть. Ми ще живі. Це найважливіше. Сподіваюся, що війна скоро закінчиться», — зізналася жінка.

Схожими емоціями діляться й жителі інших регіонів, які скаржаться на безсонні ночі через гул дронів. Інший житель Зеленограда, Максим, чия квартира також постраждала під час удару, розповів, що його шокує сам факт продовження бойових дій, і він виступає за їхнє негайне припинення.

Руйнування кремлівської пропаганди

Соціальна антропологиня Александра Архіпова пояснює, що після початку вторгнення російська влада всіляко намагалася створити для жителів столиці та великих міст ілюзію нормального життя. Вважалося, що війна відбувається десь далеко, проте регулярні прильоти дронів остаточно розвіяли це відчуття безпеки.

Зміну суспільних настроїв на тлі психологічного виснаження підтверджують і цифри. За даними соціологічних досліджень незалежного «Левада-центру», більшість росіян уже підтримують перехід до мирних переговорів замість подальшого ведення бойових дій.