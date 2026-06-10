Україна створила 40-кілометрову кілзону: що це означає для армії РФ

Сили оборони України сформували вздовж усієї лінії фронту так звану «кілзону» шириною близько 40 кілометрів. Водночас українська армія кардинально змінила тактику, зосередившись на регулярних та точних ударах по глибокому тилу росіян на відстані понад 150 кілометрів від передової.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на The New York Times.

За даними американських журналістів, зараз українські військові активно застосовують тактику «мідлстрайків», методично випалюючи автомобільні та залізничні шляхи окупантів. Для знищення вантажівок і поїздів глибоко за лінією фронту використовуються дрони з модернізованими батареями, інтегрованими терміналами Starlink та новітніми системами штучного інтелекту. Ця повітряна кампанія вже спровокувала гостру нестачу палива у ворога, що критично ускладнює ротацію російських підрозділів та знижує їхню загальну бойову активність.

Масштаби атак продовжують стрімко зростати. Міністр оборони Михайло Федоров зазначає, що поточні потужності українських заводів дозволяють Силам оборони завдавати понад 5000 ударів середньої та великої дальності щомісяця. При цьому лише у травні кількість результативних атак на відстані від 50 кілометрів зросла рівно вдвічі порівняно з квітневими показниками.

«Ось у чому новизна, і саме це завдає реальної шкоди росіянам», — пояснив науковий співробітник австралійського дослідного центру Lowy Institute Мік Райан.

Ефективність ударів по логістиці вже безпосередньо відображається на мапі бойових дій. За даними аналітичного проєкту DeepState, травень став першим місяцем із початку 2023 року, коли Росія зазнала чистої втрати територій. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що протягом місяця українські війська відвоювали майже на 100 квадратних кілометрів більше, ніж тимчасово втратили.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) та старший науковий співробітник лондонського центру RUSI Джек Уотлінг впевнені, що війна досягла свого переломного моменту. Зниження бойових показників армії РФ відкриває для України унікальне вікно можливостей для проведення механізованих наступів та жорсткого примусу Москви до припинення вогню.

Командир другого батальйону першого Центру сил безпілотних систем із позивним «Кіт» наголошує, що цим моментом життєво необхідно скористатися, поки зберігається технологічна перевага: «Головна ідея полягає в тому, щоб Росія по-справжньому відчула війну, зрозуміла, що відстань не забезпечує безпеку».

Попри очевидні успіхи, Україна досі стоїть перед серйозними викликами. Президент Володимир Зеленський публічно попередив про критичне скорочення запасів ракет для систем ППО Patriot, чим активно користується ворог під час терористичних ударів по містах. Самі ж військові визнають, що збереження нинішнього нищівного темпу атак цілком залежить від здатності держави безперебійно нарощувати власне оборонне виробництво на тлі затримок західної допомоги.