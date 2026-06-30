Комарині укуси мають неприємну особливість — їх хочеться чухати до нестями, проте кожна така спроба лише посилює дискомфорт. Американські науковці дослідили цей механізм і детально описали його природу.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на результати дослідження команди дерматологів під керівництвом Деніела Каплана з Піттсбурзького університету, опубліковані в науковому журналі Science.

Як чухання шкіри впливає на імунну систему?

Для того, щоб зрозуміти природу виникнення свербежу, біологи провели серію експериментів на гризунах. Мишам наносили на вуха спеціальний алерген, а потім частині з них одягали захисні конуси (елизаветинські коміри), які повністю блокували можливість чухатися.

Результати виявилися вражаючими: у тварин, які не мали змоги розчісувати шкіру, рівень набряку та загальна кількість клітин запалення були меншими на 40–50%. Дослідження показало, що ключову роль у цьому процесі відіграють так звані тучні клітини. Отримуючи перший сигнал про укус, вони виділяють гістамін, який безпосередньо провокує первинний алергічний свербіж.

Чому виникає ефект «подвійного удару»?

За словами професора Каплана, людина зазвичай чухає місце укусу доти, доки не починає відчувати легкий біль. У цей момент больові рецептори виділяють особливий хімічний сигнал — нейропептид, відомий як субстанція P.

«Він активує тучні клітини через зовсім інший молекулярний шлях, ніж самі алергени. Як наслідок, виникає подвійний удар, який і пояснює, чому розчісування лише посилює запальний процес при висипах або укусах комах», — пояснює дерматолог Деніел Каплан.

З еволюційного погляду, бажання почухатися було корисним захисним механізмом. Коли під час експерименту мишей заразили золотистим стафілококом, у тих особин, які могли вільно чухатися, рівень патогенних бактерій на шкірі виявився в 10 разів нижчим через посилене локальне запалення. Проте в сучасних реаліях цей плюс не переважає очевидні мінуси, тому розчісування шкіри лікарі радять уникати.

Які засоби реально допомагають зупинити свербіж?

Специфіка лікування залежить від природи виникнення проблеми. Традиційні антигістамінні препарати ефективно блокують лише той свербіж, який викликаний безпосередньо тучними клітинами. Наразі фармацевтичні компанії активно розробляють нові блокатори рецепторів, які мають точково виключати сам механізм посилення свербежу від чухання, що допоможе людям із хронічною екземою.

Для боротьби з типовими літніми укусами комах фахівці радять використовувати:

Спеціальні протисвербіжні мазі (зокрема, з гідрокортизоном);

Заспокійливий каламіновий лосьон;

Прохолодні ванни з додаванням вівсянки.

Найпростішим і найбезпечнішим щоденним лайфхаком науковці називають звичайні креми з ментолом. Ментол тимчасово «обманює» нервові закінчення в шкірі, змушуючи її відчувати холод замість свербежу. Цього ефекту цілком достатньо, аби стримати бажання почухатися і розірвати це порочне коло запалення.