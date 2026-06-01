Дискусія про те, як краще спати — голяка чи в піжамі — отримала нові аргументи від науковців. Фахівці стверджують, що правильно підібраний одяг для сну може не лише покращити гігієну, а й позитивно впливати на якість нічного відпочинку.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на видання Daily Mail.

Гігієна та стан шкіри

Доктор Фахім Латіф з Британської асоціації дерматологів наголошує, що вночі тіло природним чином втрачає клітини шкіри, а також виділяє жир, бактерії та дріжджі незалежно від того, чи спить людина в одязі. Дослідження свідчать, що за ніч організм може втрачати тисячі клітин шкіри та виділяти близько половини пінти поту.

Піжама виконує роль додаткового бар’єра між тілом і постільною білизною. Люди, які сплять без одягу, залишають більше поту та відмерлих клітин безпосередньо на простирадлах. Накопичення таких забруднень може сприяти розмноженню бактерій і грибків. Тривале використання нечасто випраної постільної білизни здатне призвести до неприємного запаху, фолікуліту, загострення екземи або появи механічного акне через постійне тертя шкіри.

Регуляція температури та якість сну

Сон без одягу під час спеки може здаватися очевидним способом охолодитися, проте експерти зазначають, що такий варіант не завжди є найефективнішим для терморегуляції. Бен Дансер, засновник бренду піжам Zed, який проводить тестування матеріалів спільно з Університетом Лафборо, пояснює, що під час сну без одягу піт накопичується на шкірі та постільній білизні, створюючи відчуття вогкості та дискомфорту.

Натомість вільний одяг із натуральних або вологовідвідних тканин, таких як бавовна, бамбук чи шовк, допомагає відводити вологу від тіла. Це сприяє підтриманню комфортного та сухого мікроклімату біля шкіри з температурою близько 30–32 градусів за Цельсієм.

Дослідження австралійських учених показало, що сон у піжамі з мериносової вовни допомагає довше залишатися в зоні термічного комфорту. Учасники експерименту віком від 20 років у таких піжамах засинали в середньому на чотири хвилини швидше, ніж ті, хто спав у бавовняному одязі. Люди старшого віку також демонстрували кращі результати порівняно з учасниками контрольної групи.

Незалежна дослідниця сну доктор Софі Босток додає, що порушення температурного режиму може негативно впливати на природні цикли відпочинку. Зниження температури тіла вночі збігається з виробленням гормону мелатоніну. Якщо в приміщенні занадто спекотно або організм не може ефективно відводити вологу, це може скорочувати фази глибокого та швидкого сну (REM), які відіграють важливу роль у відновленні організму та підтриманні емоційного балансу.