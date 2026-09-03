Американські вчені підвищили оцінку ймовірності сильного землетрусу в районі затоки Сан-Франциско. За новими розрахунками Геологічної служби США (USGS), до 2055 року ризик щонайменше одного землетрусу магнітудою 6,7 або вище становить 74,1%. Раніше цей показник оцінювали у 72%.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

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Чому ризик землетрусу зріс

Вчені пояснюють зміну прогнозу часом, який минув без великого розриву земної кори. Через це тектонічна напруга в регіоні продовжує накопичуватися. Сейсмолог USGS Нед Філд заявив, що ситуація виглядає так, ніби розломи вже перебувають під значною напругою, тому мешканцям варто бути готовими.

Для нового прогнозу фахівці використали ту саму модель, що й під час оцінки 2014 року, але перенесли її початкову точку на 2026-й. Це дозволило врахувати додаткові роки, протягом яких окремі ділянки розломів не зазнавали значних розривів.

Найвищу окрему ймовірність сильного землетрусу має система розломів Хейворд — Роджерс-Крік: показник зріс із 33,1% до 34,3%. Найпомітніше збільшення ризику зафіксували на знаменитому розломі Сан-Андреас — із 21,9% до 25,5%. Для розлому Калаверас ймовірність тепер оцінюють у 26,8%.

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Під загрозою мільйони людей

У дев’яти округах району затоки Сан-Франциско проживають близько 7,7 мільйона людей. Сильний землетрус у цьому густонаселеному регіоні може серйозно пошкодити будинки, дороги та критичну інфраструктуру.

При цьому прогноз не означає, що вчені назвали конкретну дату майбутнього землетрусу. Йдеться про статистичну ймовірність того, що до 2055 року в регіоні станеться щонайменше один землетрус магнітудою 6,7 або вище.