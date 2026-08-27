У Чехії археологи дослідили майже круглу споруду віком близько 6500 років, розташовану поблизу міста Хлеби. Вона з’явилася більш ніж за тисячу років до Стоунгенджа та поєднувала ритуальні практики, поховання людей і спостереження за небесними циклами.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на IFLScience.

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Для чого могла використовуватися споруда

Дослідники із Західно-Богемського університету встановили, що розташування входів у комплексі було невипадковим. Їхня геометрія могла дозволяти спостерігати за ключовими фазами сонячних і місячних циклів.

Одна з точок, імовірно, була пов’язана з крайніми положеннями Місяця під час його приблизно 18-річного циклу. Інша орієнтувалася на схід Сонця під час літнього сонцестояння та його захід узимку.

Археологи знайшли сліди ритуалів

Біля входів до ровів виявили черепи та роги биків, які могли слугувати символічними прикрасами монументальних воріт. Бик мав важливе релігійне значення для ранніх землеробських спільнот доісторичної Європи.

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На території комплексу також знайшли останки приблизно 18 людей. Поховання здійснювали не одночасно, а протягом тривалого періоду, що може свідчити про багаторазове використання цього місця різними громадами.

Чим знахідка нагадує Стоунгендж

Подібність полягає насамперед в астрономічній орієнтації споруди. Водночас комплекс у Чехії та Стоунгендж розділяють понад тисяча кілометрів і кілька століть, тому археологи вважають імовірнішим незалежне виникнення подібних практик.

Згодом споруда втратила своє первісне значення. До залізної доби рів поступово засипали, а на місці колишнього ритуального комплексу з’явилося звичайне поселення.