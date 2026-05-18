Удари по Москві: в ISW проаналізували паніку росіян та реакцію Кремля

Масована атака українських дронів на Москву та Підмосков’я 17 травня стала справжнім холодним душем для російського суспільства. Безперешкодні удари Сил оборони України по столичному регіону РФ наочно продемонстрували, що російська протиповітряна оборона не здатна захистити навіть «серце» країни-агресора.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на свіжий звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Важливо для читачів: Підписуйтесь на наш офіційний Telegram-канал, щоб не пропустити головні новини. Приєднатися зараз →

За словами аналітиків, безпорадність ППО викликала справжню істерику в російському ультранаціоналістичному середовищі. Так звані «воєнкори» масово скаржаться на зростаючу міць українських безпілотників та вимагають негайно створити нову, багатоешелоновану систему захисту. Деякі найрадикальніші пропагандисти навіть закликали Кремль завдати ядерного удару у відповідь.

Однак офіційна реакція влади виявилася напрочуд кволою. Кремль дав чітку вказівку максимально замовчувати масштаби руйнувань, щоб не провокувати паніку.

- Реклама -

«Речниця МЗС РФ Марія Захарова розкритикувала українські удари за їхній нібито вплив на цивільне населення, навмисно проігнорувавши успішні атаки по російських оборонно-промислових заводах та об’єктах нафтової інфраструктури», — зазначають експерти ISW.

Тим часом речник Путіна Дмитро Пєсков спробував заспокоїти розлючених радикалів, заявивши, що атаки на Москву не є приводом для використання ядерної зброї.

Незалежне російське видання «Агентство» також підтвердило, що тема ударів по столиці стала фактично табуйованою. Федеральні телеканали приділили цій події не більше хвилини ефірного часу, сфокусувавши увагу глядачів виключно на пошкодженнях цивільної інфраструктури, ігноруючи при цьому вибухи на стратегічних підприємствах та нафтопереробних комплексах.